Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı
Son Dakika Güncel Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Tunceli'de, 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Tunceli'de, 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldığını açıkladı. Operasyonda, 2 bin 250 personelden oluşan 150 operasyonel timin görev aldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli'de, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nca, 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatılmıştır. Bahse konu operasyonda, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli  jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat timlerinden oluşan 2 bin 250 personel (150 operasyonel tim) görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir." denildi.

ANKARA, -


Munzur Vadisi, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:03 Kaynak: DHA
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