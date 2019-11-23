Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı (2)
Son Dakika Güncel Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı (2) - Son Dakika

Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı (2)

6 saat önce

TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİTunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nca terör örgütleri PKK ve TKP/ML TİKKO'ya yönelik sabah saatlerinde başlatılan 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonunda teröristlerin kış üslenme alanları kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı (2), System.String[]

TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nca terör örgütleri PKK ve TKP/ML TİKKO'ya yönelik sabah saatlerinde başlatılan 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonunda teröristlerin kış üslenme alanları kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli kırsal alalındaki silahlı terör örgütleri PKK ve TKP/ML TİKKO üyelerine yönelik başlatılan 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu sürüyor. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Arası'nın yönettiği ve 2 bin 250 personelin yer aldığı 150 operasyonel timle operasyon Munzur Vadisi'nin iç kesimleri ile Ahpanos Vadisi, Sal Deresi, Bali Deresi ve İksor Vadisi bölgelerinde sürdürülüyor.

Sabah saatlerinde havadan Ahpanos Vadisi'ne indirilen timler, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi için hazırladıkları birçok depo sığınak ve barınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kış sığınakları içinde çok sayıda örgütsel dokümanın yanı sıra kış üslenmesi için çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Munzur Vadisi, Tunceli, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu
Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 03:55:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]