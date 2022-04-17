TUNCELİ'DE KIRMIZI LİSTEDEKİ PORSUK ARAZİDE BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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TUNCELİ'DE KIRMIZI LİSTEDEKİ PORSUK ARAZİDE BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

17.04.2022 12:03

TUNCELİ'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan porsuk görüntülendi.

TUNCELİ'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan porsuk görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan soyu tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan porsuk, Tunceli'nin Kırmızı Köprü köyünün yakınlarında bir arazide beslenirken görüntülendi. Köyde yaşayan Caner Canerik tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen porsuk, bir süre sonra gözden kayboldu.

TUNCELİ'DE KIRMIZI LİSTEDEKİ PORSUK ARAZİDE BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ
TUNCELİ'DE KIRMIZI LİSTEDEKİ PORSUK ARAZİDE BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ
TUNCELİ'DE KIRMIZI LİSTEDEKİ PORSUK ARAZİDE BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

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Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ'DE KIRMIZI LİSTEDEKİ PORSUK ARAZİDE BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUNCELİ'DE KIRMIZI LİSTEDEKİ PORSUK ARAZİDE BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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