Tunceli'de kırmızı listedeki porsuk görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de kırmızı listedeki porsuk görüntülendi

30.05.2022 11:46
Tunceli'de kırmızı listedeki porsuk görüntülendi

Tunceli'de kırmızı listedeki porsuk görüntülendi Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altına olduğu için Doğayı Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan porsuk görüntülendi.

Tunceli'de kırmızı listedeki porsuk görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altına olduğu için Doğayı Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan porsuk görüntülendi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Kızılkale Köyü ormanlık alanında nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği Kırmızı Listesinde yer alan porsuk yiyecek ararken Hüseyin Beyaztaş isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ormanlık alanda bir anda porsuğa denk geldiğini aktaran Hüseyin Beyaztaş, "Önce hangi hayvan olduğunu anlayamadım. Yanına yaklaştığımda yiyecek arayan bir porsuk olduğun gördüm. Beni fark edince ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu" dedi.

Tunceli'de kırmızı listedeki porsuk görüntülendi
Tunceli'de kırmızı listedeki porsuk görüntülendi
Tunceli'de kırmızı listedeki porsuk görüntülendi
Tunceli'de kırmızı listedeki porsuk görüntülendi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi Tunceli'de 2 sığınak imha edildi Tunceli'de 2 sığınak imha edildi Mehmetçik, Tunceli'nin Ali Boğazı bölgesinde teröristlerin peşini bırakmıyor Mehmetçik, Tunceli'nin Ali Boğazı bölgesinde teröristlerin peşini bırakmıyor
Kaynak: İHA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de kırmızı listedeki porsuk görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:48:39. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de kırmızı listedeki porsuk görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement