Tunceli'de kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika

Tunceli'de kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak

Tunceli'de kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlayacağı bildirildi.

Tunceli'de kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlayacağı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kış lastiği uygulamasıyla kent merkezi ve ilçelerde çetin geçen kış şartlarından kaynaklı meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla 1 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde, il sınırlarımız içerisinde yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu hale getirilmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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