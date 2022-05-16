Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Atatürk Mahallesi'ndeki Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu'nun 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle yurtta kalan yaklaşık 350 öğrenci, kentteki diğer yurtlara tahliye edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika