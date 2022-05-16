Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

16.05.2022 06:33
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'ndeki Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu'nun 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle yurtta kalan yaklaşık 350 öğrenci, kentteki diğer yurtlara tahliye edildi.

YORUMLAR
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Ukrayna ordusu iddia etti: İşgalciler ilk kez yangın bombası veya fosfor bombası kullandılar Ukrayna ordusu iddia etti: İşgalciler ilk kez yangın bombası veya fosfor bombası kullandılar Yıldırım düşen evin çatısı yandı Yıldırım düşen evin çatısı yandı

Tunceli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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