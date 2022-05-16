Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

16.05.2022 06:27

Edinilen son dakika haberine göre TUNCELİ'de kız öğrencilerin kaldığı yurdun 2'nci katında yangın çıktı.

TUNCELİ'de kız öğrencilerin kaldığı yurdun 2'nci katında yangın çıktı. Öğrenciler yangının ardından tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Atatürk Mahallesi'nde, 300 öğrencinin kaldığı 5 katlı Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu'nun 2'nci katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Emniyet ve jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) hazırda bekletilirken, 300 öğrenci, yurttan kısa sürede tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de olay yerinde incelemelerde bulundu. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: TUNCELİ'DE KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN: 300 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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