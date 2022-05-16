Tunceli'de kız yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi - Son Dakika
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Tunceli'de kız yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi

16.05.2022 08:33

Tunceli'de kız öğrencilerin kaldığı yurtta çıkan yangın sonucu yurt binası cayır cayır yandı. 300 öğrencinin tahliye edildiği yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi'nde, 300 öğrencinin kaldığı 5 katlı Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu'nun 2'nci katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Emniyet ve jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) hazırda bekletilirken, 300 öğrenci, yurttan kısa sürede tahliye edildi.

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4 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de olay yerinde incelemelerde bulundu. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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İtfaiye, Yangın, Polis, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de kız yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi - Son Dakika


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