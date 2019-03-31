Tunceli'de Komünist Başkan Kazandı

Tunceli'de komünist başkan kazandı 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı Tunceli'de, bu kez Türkiye Komünist Partisi'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu seçimi resmi olmayan sonuçlara göre kazandıTUNCELİ - Tunceli Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre Komünist Başkan Fatih...

Tunceli'de komünist başkan kazandı

2014 yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı Tunceli'de, bu kez Türkiye Komünist Partisi'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu seçimi resmi olmayan sonuçlara göre kazandı



TUNCELİ - Tunceli Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.

Daha önce Ovacık İlçesi'nde hayata geçirdiği kooperatifçilik ve üretim projeleriyle gündeme gelen ve Türkiye Komünist Partisi'nden Tunceli Belediye Başkanı adayı gösterilen Fatih Mehmet Maçoğlu seçimi kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandığını belirten Maçoğlu, seçim irtibat bürosu önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Halkın kendilerine kapısını ve sofrasını açtığını belirten Maçoğlu, "Bugün aslında Dersim halkının iradesi ortaya çıktı. Dersim halkı iki tane demokrasi kuvvetini yarıştırdı. Şimdi sözümüzdeyiz. Biz bu sokaklarda beraber karar alacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden birlikte yönetebilme ihtimalini onayladı. Sözümüzdeyiz, söylediklerimizin hepsini yapacağız ve şeffaf olacağız. Halkımıza yalan söylemeyeceğiz adamcılık, aşiretçilik yapmayacağız. Alacağımız tüm kararlar yoldaşlarımızla birlikte uygulayacağız" dedi.

Tunceli'nin 81 ilin aydınlık yüzü olduğunu ifade eden Maçoğlu, "Hep biz olacağız, bizim dışımızdaki hiçbir terimi kabul etmeyeceğiz. Bütün dostlarımıza çağrımızdır birlikte yönetebiliriz. Birlikte güzel işler yapabiliriz bu şehrin buna ihtiyacı var. Çünkü aydınlık yüzler ve vicdanlı insanların bulunduğu bir şehir. Kadınların, çocukların ve gençlerin yüreğinde yer edindi bu program"ifadelerini kullandı.

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