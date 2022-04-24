Tunceli'de köprüden düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köprüden düşen kadın yaşamını yitirdi.
İlçede yaşayan 57 yaşındaki Ayşen Gür, kızıyla gezmek amacıyla Munzur Gözeleri'ne gitti.
Fotoğraf çekmek için köprüye çıkan Gür, yaslandığı tahta korkuluğun kırılması sonucu sudaki kayalıkların üzerine düştü.
Başından yaralanan Gür'ü gören çevredekiler, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gür, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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