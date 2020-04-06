Tunceli'de Korona tedavisi gören dede ve torunu taburcu edildi - Son Dakika

Tunceli'de Korona tedavisi gören dede ve torunu taburcu edildi

TUNCELİ - Tunceli'de Kovid-19 tanısı konulan 6 kişiden dede ve 9 yaşındaki torunu tedavi gördükleri hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Tunceli'de Koronavirüs testi pozitif çıkan 6 vakadan iyileşen 58 yaşındaki Metin Demirci ile torunu 9 yaşındaki Atakan, tedavileri tamamlandı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan dede ve torun bugün taburcu edildi.Dede ve torunun taburcu edilmesinin mutluluğunu yaşayan sağlık çalışanları onları alkışlarla uğurladı.Dede ve torun da sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Dede ve torunun kontrollerine evlerine devam edileceği belirtilirken Tunceli Valisi Tuncay Sonel sevindirici haberi sosyal medya hesabından da duyurdu.