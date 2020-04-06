Tunceli'de korona tedavisi gören dede ve torunu taburcu edildi - Son Dakika

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Tunceli'de korona tedavisi gören dede ve torunu taburcu edildi
6 saat önce
Tunceli'de Covid-19 tanısı konulan 6 kişiden dede ve 9 yaşındaki torunu, tedavi gördükleri hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Tunceli'de Covid-19 tanısı konulan 6 kişiden dede ve 9 yaşındaki torunu, tedavi gördükleri hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Tunceli'de korona virüs testi pozitif çıkan 6 vakadan iyileşen 58 yaşındaki Metin Demirci ile torunu 9 yaşındaki Atakan'ın tedavileri tamamlandı. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan dede ve torunu bugün taburcu edildi. Dede ve torunun taburcu edilmesinin mutluluğunu yaşayan sağlık çalışanları, onları alkışlarla uğurladı. Dede ve torun da sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Dede ve torunun kontrollerine evlerinde devam edileceği belirtilirken, Tunceli Valisi Tuncay Sonel sevindirici haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:25 Kaynak: İHA
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