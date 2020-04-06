Son Dakika › Güncel › Tunceli'de, koronavirüs hastası dede ve torun alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika
Tunceli'de, koronavirüs hastası dede ve torun alkışlarla taburcu oldu
6 saat önce
Tunceli'de, koronavirüs hastası dede ve torun alkışlarla taburcu olduTUNCELİ'de koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişiden tedavileri tamamlanan Metin Demirci (58) ile torunu Atakan (9) alkışlarla taburcu edildi.
Tunceli'de, koronavirüs hastası dede ve torun alkışlarla taburcu oldu
TUNCELİ'de koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişiden tedavileri tamamlanan Metin Demirci (58) ile torunu Atakan (9) alkışlarla taburcu edildi.
Tunceli'de koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 kişi tedaviye alındı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Metin Demirci ile torunu Atakan Demirci taburcu oldu. Hastaneden ayrılan dede ve torunu sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı. Taburcu olan Metin Demirci ile torunu Atakan Demirci'nin evlerinde kontrollerinin devam edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:39 Kaynak: DHA
Son Dakika Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu