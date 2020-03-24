Tunceli'de koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor - Son Dakika
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Tunceli'de koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor

6 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları aralıksız yürütülüyor.

Tunceli'de koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor, System.String[]

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları aralıksız yürütülüyor.

Belediye ekiplerince virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçları, servis araçları, taksiler, hastane, ambulanslar, okullar, park ve bahçeler, resmi kurumlar ve kamuoyuna açık alanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, bu kapsamda itfaiye araçları ile mahalle ve sokak yollarında günübirlik ilaçlama çalışması yaparak hijyeni ön planda tutmayı ve muhtemel salgının önüne geçmeyi hedefliyor.

Bu arada İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları da Kaymakamlığa bağlı "Vefa Sosyal Destek Grupları" tarafından karşılanıyor.

Polis ekipleri de cadde ve sokaklarda araçlarıyla dolaşarak vatandaşlara zaman zaman megafondan "Evde kal Ovacık", "Evde kal Türkiye" çağrısında bulunuyor.

Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid- 19'a yönelik tedbirleri hayatın her alanında yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Profesyonel bir ekiple dezenfekte ve temizlik çalışmaları yaptıklarını belirten Sarıgül, "Halkımızdan beklentimiz uyarı ve kurallar ile çağrılarımıza uyarak bu sürece katkı sunmalarıdır. Birlikte mücadele edersek bu süreci başarılı bir şekilde atlatacağız." dedi.

Tunceli, İtfaiye, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:44 Kaynak: AA

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