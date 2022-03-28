Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika
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Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi

28.03.2022 11:14

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendiTUNCELİ Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi.

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi

TUNCELİ Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi.

Tunceli'de Munzur ve Pülümür Vadisi'nde yiyecek arayan yaban keçileri, Doğa Fotoğrafçısı Ayhan Özdemir tarafından görüntülendi. Zaman zaman karayoluna yakın noktaya kadar inen keçiler, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Yaban keçilerinin koruma altında olan özel tür olduğunu aktaran Ayhan Özdemir, "Maalesef zaman zaman kaçak avcıların hedefi oluyorlar. İnsanlara tavsiyemiz bu güzelliklere sahip çıkmaları. Tetiğe değil deklanşöre dokunup bu güzellikleri kayıt altına alsınlar ya da sadece seyretmenin keyfini yaşasınlar" dedi.

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi
Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi
Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi

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Ayhan Özdemir, Pülümür, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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