Tunceli'de, koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de, koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu

12.02.2021 14:02
Tunceli'de, koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, koruma altında olan 7 yaban keçisi, ölü bulundu.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, koruma altında olan 7 yaban keçisi, ölü bulundu. Vücudunda mermi izine rastlanılmayan yaban keçilerinden alınan numuneler, incelemeye götürüldü.

Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde, koruma altındaki 7 yaban keçisi, ölü bulundu. Köylüler, durumu jandarmaya ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yaban keçilerinin vücudunda mermi izine rastlanılmadı. Keçilerden alınan numuneler, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi.

Tunceli'de, aynı bölgede bir süre önce de 8 dağ keçisi ölü bulunmuş, alınan numuneler Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilmişti. 2017'deki benzer ölümlerde de alınan numuneler sonucu ise hayvanların, keçi vebasına yakalandığı tespit edilmişti.

YORUMLAR
500
Tunceli'de kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Tunceli'de kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Tunceli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü Tunceli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü Tunceli Müzesi'ni yazın 20 bin kişi gezdi Tunceli Müzesi'ni yazın 20 bin kişi gezdi
Kaynak: DHA

Mazgirt, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de, koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:46 İsrail'in ilişkileri normalleştirme adımları sonrası Ankara Büyükelçisi olarak atadığı isim belli oldu
16:24 Süper Lig resmi hesabının Fenerbahçe paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kullanıcılar takipten çıkmaya başladı
16:08 Üniversiteyi kazanan 18 yaşındaki Aysun ile ailesi yurt kaydı dönüşünde kaza yaptı! Genç kız ağabeyiyle birlikte can verdi
16:04 Koronavirüs nedeniyle aynı aileden 9 kişi can vermişti! Genetik bir bulgu görülmedi
16:05 TFF binasına silahlı saldırıda bulunan zanlı Cüneyd Uslu tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:48 "Özbekistan'a gelseydi Esed'le görüşürdüm" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya'dan dikkat çeken mesaj: Ev sahipliği yapabiliriz
15:18 Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin penaltısını Joao Pedro'nun kullanması için oyuncularını kenardan ikaz etti
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
15:06 Ermenistan'da devlet fiyaskosu! Pelosi'nin konuşma yapacağı sırada tercüman krizi yaşandı
15:06 İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 17:11:10. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de, koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement