Tunceli'de, koruma altındaki şamualar görüntülendi - Son Dakika
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Tunceli'de, koruma altındaki şamualar görüntülendi

Tunceli'de, koruma altındaki şamualar görüntülendi

28.01.2021 08:25

TUNCELİ'de, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan ve 'şamua' olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi.

TUNCELİ'de, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan ve 'şamua' olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan ve 'şamua' olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri kar yağışının ardından dağların zirvelerinden inerek, daha aşağılarda yiyecek ararken görüntülendi. Yüksek rakımlarda yaşadıkları için nadir görülen türlerden olan şamualar, bir süre ot yedikten sonra gözden kayboldular.

'ONLARI GÖRÜNTÜLEDİĞİM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM'

Doğa fotoğrafçısı ve aynı zamanda Tunceli'de elektrik dağıtım şirketinin arıza ekibinde görevli Muzaffer Akyüz, daha önce birçok canlı türünün fotoğrafını çektiğini belirterek, "İlk kez bu kadar heyecanlandım. Şamualara, bir arızayı gidermek için gittiğimiz zirvede denk geldim. Onları görmek imkansız bir durumdu. Çünkü onlar genelde çok yüksek rakımlı bölgelerde yaşarlar. Bir süre ot yediler ve sonra gözden kayboldular. O anları görüntülediğim için hem çok şanslı hem de çok mutluyum" dedi.

Kaynak: DHA
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Pülümür, Tunceli, Güncel, Son Dakika

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