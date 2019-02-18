Tunceli'de Koruma Altındaki Vaşak Görüntülendi
2 saat önce
Tunceli'de koruma altındaki vaşak görüntülendiTUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde nadir bulunan beyaz gelinciğin görüntülenmesinin ardından bu kez de Hozat ilçesinde bir vaşak avladığı tilki ile görüntülendi.
Tunceli
'de koruma altındaki vaşak görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık
ilçesinde nadir bulunan beyaz gelinciğin görüntülenmesinin ardından bu kez de Hozat
ilçesinde bir vaşak avladığı tilki ile görüntülendi.
Dünyada soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşak, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı İnköy'de Özer Ataş cep telefonuyla görüntülendi. Köye yakın karlı bölgede avladığı tilkiyi yiyen vaşak, görüntülendiğini anlayınca bölgeden uzaklaştı. Vaşağı görüntüleyen Özer Ataş, "Köyümüz yaban hayatı açısından zengin bir köy. Bizler de bu hayatı elimizden geldiğince korumanın gayreti içindeyiz. Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin hala ilimizde yaşıyor olması sevindirici ancak bunlara el birliğiyle sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:36 Kaynak: İHA
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