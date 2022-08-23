Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika
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Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri böyle görüntülendi

23.08.2022 19:20

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri böyle görüntülendi Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi.

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi.

Tunceli'de Pülümür Vadisinde su kıyısına kadar inerek karınlarını doyuran yaban keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uzun süre hem karınlarını doyuran hem de su ihtiyaçlarını gideren yaban keçileri, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tunceli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika
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