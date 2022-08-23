Tunceli'de Pülümür Vadisinde su kıyısına kadar inerek karınlarını doyuran yaban keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uzun süre hem karınlarını doyuran hem de su ihtiyaçlarını gideren yaban keçileri, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

Tunceli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika

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