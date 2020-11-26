Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayan kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayan kişiye para cezası kesildi
26.11.2020 13:57
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçisini avlayan kişiye para cezası kesildi.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçisini avlayan kişiye para cezası kesildi.
Kale bölgesinde ölü yaban keçisi bulan vatandaşlar, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonrası yaban keçisini avlayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma ve emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yaban keçisini avladığı tespit edilen kişi hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulandı.
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