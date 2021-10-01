Tunceli'de Kovid-19 aşısı olanlar için birer fidan dikiliyor - Son Dakika

Tunceli'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama oranının arttırılması amacıyla başlatılan "Her Aşı Bir Fidan" kampanyası çerçevesinde aşı olan her kişi için bir fidan dikiliyor.

Valilik koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde, Tunceli Devlet Hastanesi bahçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Toprakla buluşturulan çam fidanlarının üzerine, Kovid-19 aşısını yaptıranların isimlikleri asıldı.

Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, kentte İl Sağlık ve Orman İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile ağaçlandırmayı ve aşılamayı özendirmek üzere kampanya başlatıldığını söyledi.

"Her Aşı Bir Fidan" ve "Geleceğe Nefes" kampanyaları kapsamında ağaç dikimi yaptıklarını belirten Özkan, "İlimiz Kovid-19 ikinci doz aşılama oranında yüzde 72 civarında. İkinci doz açısından maviye dönmeye, daha sağlıklı ve sıhhatli bir ortama kavuşmaya yüzde 3'lük ikinci doz aşılamalarımız kaldı. Bu vesileyle de vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Özkan, salgınla mücadelede aşının tek silah olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımızı sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Hem aşılarını olsunlar hem ağaçlarını diksinler hem de kendilerini ve çevreyi korusunlar. İlimizin güzelliğine katkı sunsunlar. Tunceli'ye mavi yakışır." ifadelerini kullandı.

Kampanya çerçevesinde Kovid-19 aşısı olan her birey için kentin çeşitli noktalarında üzerlerinde isimleri yazılı birer fidan dikiliyor.