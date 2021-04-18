Tunceli'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede Kovid-19 salgının yayılmasının engellenmesi için ekiplerce denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda, birden fazla Kovid-19 tanılı hastanın ve temaslının rastlandığı Gülbahçe köyünde, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantina kararı alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle yasaklandı.