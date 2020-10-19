Tunceli'de Kovid-19 salgınına yönelik ek tedbirler alındı - Son Dakika

Tunceli'de Kovid-19 salgınına yönelik ek tedbirler alındı

19.10.2020 19:31
Tunceli'de Kovid-19 salgınına yönelik ek tedbirler alındı, System.String[]

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında bazı ek kararların alındığı bildirildi.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında bazı ek kararların alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandığı belirtilerek, salgına ilişkin ek kararlar alındığı kaydedildi.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının il ve ilçe belediyelerine girişte zorunluğu olacağı vurgulanan açıklamada, şu uyarılar yapıldı:

"Belediye otobüslerine binişte HES uygulamasının kullanılması zorunlu olacak. Kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı kart sistemleriyle Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanacak ve bu husustaki gerekli çalışmalar Tunceli Belediye Başkanlığı tarafından yürütülecek. Okul servislerinin dezenfekte işlemi düzenli olarak yapılacak. Okullardaki yemek servislerinin denetimini bizzat nöbetçi öğretmen ve okul yönetimi tarafından yapılacak ve bu husustaki işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından takip edilecek. Havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı değerlendirildiğinden kapalı mekanlardaki masa sandalye düzenlerinin sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenecek."

Alınan kararlar kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında Kovid-19 tedbirleri denetimlerinin bizzat kurum amirlerince yapılacağı, toplu taşıma araçlarında dezenfektan bulundurulması ve bu husustaki gerekli malzemeyi, belediyelerin temin edeceği bildirildi.

Salgının yayılmasının önlenmesi açısından Kovid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha kanunun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 206. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Okul girişleriyle çıkışlarında öğrenci ve velilerin toplu olarak bulunmasının engellenmesinin, bu hususta gerekli önlem ve denetimlerin, okul yönetimleri ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.' hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilecek."

Mehmet Ali Özkan, Hayat Eve Sığar, Tunceli, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de Kovid-19 salgınına yönelik ek tedbirler alındı - Son Dakika

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