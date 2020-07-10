Tunceli'de Kovid-19 tarama çalışması devam edecek - Son Dakika

Tunceli'de Kovid-19 tarama çalışması devam edecek

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının mevcut durumunu belirlemek için önceki taramalara ek olarak saha çalışmalarının yürütüleceği bildirildi.

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının mevcut durumunu belirlemek için önceki taramalara ek olarak saha çalışmalarının yürütüleceği bildirildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 300 haneye ziyaret gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığımızca, ülkemiz genelinde Kovid-19 hastalığının mevcut durumunu belirlemek için daha önceki taramalara ek olarak bir saha çalışması daha yürütülecektir. TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere sağlık çalışanlarından oluşan ekipler giderek, hane halkından seçilecek kişiden sürüntü ve kan örneği alacaktır. Bu kapsamda Tunceli merkez ve ilçelerimizde 11 Ağustos'tan itibaren toplam 300 haneye ziyaret gerçekleştirilecektir. Hemşehrilerimize duyurulur."

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 23:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de Kovid-19 tarama çalışması devam edecek - Son Dakika
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