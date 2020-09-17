Tunceli'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Valilik koordinesinde jandarma, polis ve kamu kurumlarının müdür ile personelinden oluşan ekipler, il merkezi ve 7 ilçede Kovid-19 denetimi yaptı.

Kent genelinde iş yerleri, cadde ve sokaklar ile araçlar üzerinde denetleme yapan ekipler, vatandaşlara kuralları uyması konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmasını istedi.

Vali Mehmet Ali Özkan da valilik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs salgının devam ettiğini belirtti.

Salgınla mücadelede tedbirli davranmanın önemine dikkat çeken Özkan, "Salgının devam ettiği bu süreçte eş, dost ve akraba ziyaretlerine gitmeyin. Zaruri haller dışında evinize ziyaretçi kabul etmeyin, hepsini biraz erteleyin. Evde kalın güvende kalın." ifadelerini kullandı.