Tunceli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında genel kurullar ile toplantılar ertelendi - Son Dakika

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında genel kurullar ile toplantıların 1 Aralık'a kadar ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Vekili Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplandığı belirtildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda ek karaların alındığı aktarılan açıklamada, "Tüm sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel kurulları ve düzenleyeceği tüm etkinliklerin, 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.