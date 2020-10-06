Tunceli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul çevrelerinde denetimler arttırılacak - Son Dakika

Tunceli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul çevrelerinde denetimler arttırılacak

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında okul ve okul çevrelerinde çeşitli tedbirler alındığı bildirildi.

Tunceli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul çevrelerinde denetimler arttırılacak, System.String[]

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında okul ve okul çevrelerinde çeşitli tedbirler alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını ile mücadelede denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi

Öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini sağlıklı bir ortamda sürdürebilmelerinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların çevresinde, bahçesinde veya okul dış kapısı önünde, okul öğrencisi olmayan, okulla ilişiği bulunmayan ve öğrenci velisi olmayan şahısların okul çevresinde bulunmaması ve okullarımızın çevresinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik önlemlere eksiksiz olarak riayet edilmesi hakkında kolluk kuvvetlerimizce her türlü tedbir alınmıştır. Kararda belirtilen kurallara uymayan kişiler hakkında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ve 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır."

Tunceli, Lise, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul çevrelerinde denetimler arttırılacak - Son Dakika

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