Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 35 kişiye 95 bin 725 lira ceza verildi - Son Dakika

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 35 kişiye 95 bin 725 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda kentte son bir haftada yapılan denetimlerde, 25 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları, 10 kişiye de maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 95 bin 725 lira ceza verildi.

Kumar oynayan kişiler hakkında adli işlem de başlatıldı.