Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 44 kişiye 138 bin 600 lira ceza - Son Dakika

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 44 kişiye 138 bin 600 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ekiplerin kent merkezi ve ilçelerde denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son bir haftada ilimizde yapılan denetimlerde 11 vatandaşımıza karantina kurallarını ihlal ettikleri, 33 vatandaşımıza sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 138 bin 600 lira idari para cezası uygulanmıştır."