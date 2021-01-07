Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 20 bin 300 lira ceza kesildi - Son Dakika

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye 20 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaba inşaatı biten ve kimsenin oturmadığı bir binada kumar oynandığının öğrenilmesi üzerine bu yapıda denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimde binadaki 6 kişiden 4'ünün kumar oynadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Bu kişilerden 4'üne kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlal etmekten 14 bin lira, 2 kişiye ise sosyal mesafeyi ihlal etmekten 6 bin 300 lira olmak üzere toplamda 20 bin 300 lira para cezası uygulanmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.