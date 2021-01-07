Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 20 bin 300 lira ceza kesildi - Son Dakika

Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 20 bin 300 lira ceza kesildi

07.01.2021 12:47
Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 20 bin 300 lira ceza kesildi, System.String[]

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye 20 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye 20 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaba inşaatı biten ve kimsenin oturmadığı bir binada kumar oynandığının öğrenilmesi üzerine bu yapıda denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimde binadaki 6 kişiden 4'ünün kumar oynadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Bu kişilerden 4'üne kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlal etmekten 14 bin lira, 2 kişiye ise sosyal mesafeyi ihlal etmekten 6 bin 300 lira olmak üzere toplamda 20 bin 300 lira para cezası uygulanmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Para Cezası, Hisarcık, Tunceli, Pertek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 20 bin 300 lira ceza kesildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Salgının başladığı Çin'de koronavirüs vaka sayısı son 5 ayın zirvesinde Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeni Zelanda'daki camilere saldıran Tarrant yanlısı neo-Nazi liderine operasyon
Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı         
12:20
"Korona testi yapacağız" yalanıyla girdikleri evde yaşlı çifti darbedip, telefonlarını çaldılar         
12:05
Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Denizlispor'da 5 oyuncu, alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet etti Denizlispor'da 5 oyuncu, alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet etti         
11:05
FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu         
10:55
ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi         
10:43
Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor         
10:05
CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste, Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste, Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 12:55:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 20 bin 300 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei