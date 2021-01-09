Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynayanlara ceza kesildi - Son Dakika

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza kesildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Akdemir köyünde bir evde kumar oynandığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.

Denetim yapılan evde 10 kişinin iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığını tespit eden jandarma, ayrıca bir ayakkabı içerisinde gizlenmiş vaziyette 6 bin 250 lira para ele geçirdi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan kişilere toplam 31 bin 500 lira ceza kesildi.

Evinde kumar oynatan M.G hakkında ise adli işlem başlatıldı.