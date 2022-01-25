Köy yolunu açan iş makinesinin üzerine çığ düştü - Son Dakika

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kapalı köy yolunu açmak için çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Kentte bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyü yolunda çığ düştü.

Bu sırada köy yolunda çalışma yapan İl Özel İdaresine ait bir greyderin ön tarafı çığ altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine giden karla mücadele ekipleri, iş makinesini bulunduğu yerden çıkardı.

İş makinesi operatörü olaydan yara almadan kurtuldu.

Valilikten yapılan açıklamada ise vatandaşlardan çığ tehlikelerine karşı dikkatli olması istendi.