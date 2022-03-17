Tunceli'de köylülerden belediye önünde 'çevre' eylemi - Son Dakika
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Tunceli'de köylülerden belediye önünde 'çevre' eylemi

17.03.2022 16:41
Tunceli'de köylülerden belediye önünde 'çevre' eylemi

TUNCELİ'de belediye tarafından Sütlüce köyü yakınlarında yapımı planlanan katı atık tesisi, bölgede yaşayan köylülerin tepkisini çekti.

TUNCELİ'de belediye tarafından Sütlüce köyü yakınlarında yapımı planlanan katı atık tesisi, bölgede yaşayan köylülerin tepkisini çekti. Belediye binası önüne gelen köylüler, projeyle binlerce ağacın kesileceğini belirtip, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun istifasını istedi.

Tunceli Belediyesi tarafından, Avrupa Birliği'nin de fon desteğiyle Sütlüce köyü bölgesinde, 18 hektarlık alana yapımı planlanan 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesine köylüler, 55 bin ağaç kesileceğini ve doğanın tahribata uğrayacağını belirtip eylem yaptı. Pankart ve dövizlerle belediye binası önünde toplanan köylüler, basın açıklaması yaptı. Köylüler, yaşam alanlarının ve yaban hayatının yok edileceğini belirttikleri projeyle ilgili bir adım atılması halinde, her ayın ilk perşembe günü belediye binası önünde toplanacaklarını ifade edip, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun istifasını istedi.

'55 BİN AĞACI KORUMAK İÇİN BURADAYIZ'Köylüler adına açıklama yapan Yılmaz Çelik, 55 bin ağacı korumak için toplandıkları söyleyerek, "Köylerimizi, derelerimizi korumak için buradayız. Sayın Maçoğlu; ağacın, çalının, yaban hayatının, su kaynaklarının, köylerin hiç olmadığı yerler mevcutken neden Sütlüce? Hiç tanımadığımız Erzincan İdare Mahkemesi'nin bilirkişi heyetinin raporuna yalan ve palavralarla neden itiraz ettiniz? Neden kendi yandaşınız mühendislere rapor hazırlatarak kamuoyunu yalan ve palavralarla yanıltıyorsunuz? Kendinize yakın mühendislere hazırlattığınız raporda geçen 130 santimetreden kısa genç fidanlar orman değil mi? Orman ekosistemini korumuyor mu? Birkaç kişi diyorsun. Sütlüce halkı burada. Sandığı koy, çıkan karara saygı duy. Avrupa'dan gelecek olan para ve rant uğruna köylerimizden doğamızdan vazgeçmeyeceğiz. 55 bin ağacı kesmeni istemiyoruz. Yaşam alanımıza müdahale etmeni istemiyoruz. Yaban hayatını yok etmeni istemiyoruz. Bu diyarlarımızı çöp yığını altında bırakmanı istemiyoruz. Yüzyıllardır nesilden nesile yaşadığımız köylerden bizi göç ettirmeni istemiyoruz. Bunlardan birisini yapmaya kalkarsan söz, yetki, karar hakkımızı kullanarak istifanı istiyoruz. Karardan vazgeçilinceye kadar her ayın birinci perşembe günü belediye önünde olmaya devam edeceğiz" dedi. Köylülerin eylemiyle ilgili Tunceli Belediyesi'nden bir açıklama yapılmadı.

Tunceli'de köylülerden belediye önünde 'çevre' eylemi
Tunceli'de köylülerden belediye önünde 'çevre' eylemi
Tunceli'de köylülerden belediye önünde 'çevre' eylemi
Tunceli'de köylülerden belediye önünde 'çevre' eylemi
Tunceli'de köylülerden belediye önünde 'çevre' eylemi
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Fatih Mehmet Maçoğlu, Avrupa Birliği, Sütlüce, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de köylülerden belediye önünde 'çevre' eylemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de köylülerden belediye önünde 'çevre' eylemi - Son Dakika
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