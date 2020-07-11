Tunceli'de kubar esrar ve hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli'de kubar esrar ve hint keneviri ele geçirildi

Tunceli'de jandarma timlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada kırsalda ekili bin 200 kök hint keneviri ile 550 gram kubar esrar ele geçirildi.

Tunceli'de jandarma timlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada kırsalda ekili bin 200 kök hint keneviri ile 550 gram kubar esrar ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkeze bağlı Demirkapı köyü kırsalında uyuşturucu elde edilmek üzere hint keneviri ekili olan yer tespit edildi. Bölgeye düzenlenen operasyonda bin 200 kökü hint keneviri ve 550 gram kubar esrar ele geçirildi.


Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TUNCELİ

Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de kubar esrar ve hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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