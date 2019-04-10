Tunceli'de Kullanılmayan Eski Okul Binası Yıkıldı

Tunceli
'de kullanılmayan eski bir okul binası görevlilerce yıkıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, hayırsever iş adamı Ali Büyükdağ tarafından trafik kazasında vefat eden kardeşi Latif Büyükdağ adına Tunceli- Ovacık
kara yolu kenarına yaptırılan 8 derslikli ilkokulu ziyaret etti.
Sonel, burada yaptığı açıklamada, okulun bulunduğu yolun geçmişte trafik kazalarının yoğun olduğu alanlardan olduğunu ifade etti.
Geçmişte eski bir okul olan bu alanda yoldan uzaklaştırılarak yeni okul binası yapıldığını anlatan Sonel, eski binanın ise yıkıldığını aktardı.
Sonel, yıkılan ve 80 yıl çeşitli kamu kurumlarına hizmet eden eski okul binasının depremde yıkılma riski olduğuna işaret ederek, yıkım sonrası söz konusu binanın bulunduğu alanın yeni okulun bahçesi olarak kullanılacağını sözlerine ekledi.