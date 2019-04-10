Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Kullanılmayan Eski Okul Binası Yıkıldı

Tunceli'de Kullanılmayan Eski Okul Binası Yıkıldı

44 dakika önce

Tunceli'de kullanılmayan eski bir okul binası görevlilerce yıkıldı.

Tunceli'de Kullanılmayan Eski Okul Binası Yıkıldı, System.String[]
Tunceli'de kullanılmayan eski bir okul binası görevlilerce yıkıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, hayırsever iş adamı Ali Büyükdağ tarafından trafik kazasında vefat eden kardeşi Latif Büyükdağ adına Tunceli- Ovacık kara yolu kenarına yaptırılan 8 derslikli ilkokulu ziyaret etti.

Sonel, burada yaptığı açıklamada, okulun bulunduğu yolun geçmişte trafik kazalarının yoğun olduğu alanlardan olduğunu ifade etti.

Geçmişte eski bir okul olan bu alanda yoldan uzaklaştırılarak yeni okul binası yapıldığını anlatan Sonel, eski binanın ise yıkıldığını aktardı.

Sonel, yıkılan ve 80 yıl çeşitli kamu kurumlarına hizmet eden eski okul binasının depremde yıkılma riski olduğuna işaret ederek, yıkım sonrası söz konusu binanın bulunduğu alanın yeni okulun bahçesi olarak kullanılacağını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:54 Kaynak: AA
Tunceli Ovacık, Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! Son Dakika! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:38:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Kullanılmayan Eski Okul Binası Yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]