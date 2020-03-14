Tunceli'de kurtlar, karnını doyururken böyle görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de kurtlar, karnını doyururken böyle görüntülendi - Son Dakika

Tunceli'de kurtlar, karnını doyururken böyle görüntülendi

57 dakika önce

Tunceli'de kurtlar, karnını doyururken böyle görüntülendi Tunceli kırsalında kurtların telef olan domuzu yeme anı görüntülendi.

Tunceli'de kurtlar, karnını doyururken böyle görüntülendi, System.String[]

Tunceli'de kurtlar, karnını doyururken böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli kırsalında kurtların telef olan domuzu yeme anı görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi kırsalında kurtlar, telef olan bir domuzu yiyerek karnını doyurdu. O anlar hayvancılıkla uğraşan amatör doğa fotoğrafçılığı da yapan Özgür Balcı tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir kurt, leşi yedikten sonra ayrılması, ardından da diğer kurtların gelerek karnını doyurması yer aldı.

Domuz leşi yiyen kurdu gördüğünü belirten Özgür Balcı, "Önce bir tane geldi karnını doyurduktan sonra oradan uzaklaştı. Sonra iki tane daha geldi. Onlar da aynı şekilde karnını doyurarak ormanlık alana gittiler. Yanımda bulunan kamerayla o anları kayıt altına aldım. Bölgemiz yaban hayatı açısından son derece zengin. Ben de fırsat buldukça bunları kayıt altına alıyorum. Belki ileride bunları bir belgesel çalışmasına dönüştürebilirim"dedi.

Pülümür, Tunceli, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:47 Kaynak: İHA
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