Tunceli'de kurttan kaçarken kayalığa sıkışan keçi AFAD görevlilerince kurtarıldı - Son Dakika

Keçisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kaplan da yardımlarından ötürü AFAD görevlilerine teşekkür etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD görevlileri, halat yardımıyla keçiyi sıkıştığı kayalardan kurtararak sahibine teslim etti.

Keçiyi kendi çabalarıyla bulunduğu yerden kurtaramayan Kaplan, jandarmayı arayarak yardım istedi.

İlçenin Çataksu köyüne bağlı Aşağıyakabaşı mezrasında Ali Kaplan 'a ait bir keçi, kurt saldırından kaçarken kayaların arasına sıkıştı.

Tunceli 'nin Pertek ilçesinde, kurttan kaçarken kayalıkta sıkışan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) görevlilerince çıkarıldı.

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