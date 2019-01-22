Tunceli'de 'Kurumsal İmajın Geliştirilmesi, Etkili İletişim" Eğitimi
55 dakika önce
Tunceli'de tarımda görevli 25 personele, "Kurumsal İmajın Geliştirilmesi, Etkili İletişim ve Personelin Stres Yönetimi" eğitim verildi.
Tunceli
'de tarımda görevli 25 personele, "Kurumsal İmajın Geliştirilmesi, Etkili İletişim ve Personelin Stres Yönetimi" eğitim verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fırat
Kalkınma Ajansı İşbirliğinde hazırlanan "Kurumsal İmajın Geliştirilmesi, Etkili İletişim ve Personelin Stres Yönetimi" eğitim tamamlandı. Eğitime merkez ve ilçe tarım müdürlüklerinde görevli 25 personel katıldı. Uzman Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Barış
Yılmaz tarafından verilen eğitimler 5 gün sürdü.
Eğitimle ilgili bilgi veren İl Müdürü Orhan Kaya
,"Tarım ve Orman Bakanlığımız personellerinin üreticiler ve işletme sahipleri ile sürekli bir iletişim halinde olduklarından iletişim becerilerinin yüksek olması gerekmektedir. İlimizde tarımsal üretime yön verme noktasında en önemli konuma sahip olan müdürlüğümüz personellerinin kalite standartlarının ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi doğrudan üreticiye ve üretime olumlu biçimde yansıyacaktır. Bu eğitim ile personellerimiz, üreticilerimiz ve işletme sahiplerimiz ile daha olumlu iletişim kuracaklardır"dedi. - TUNCELİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:38 Kaynak: İHA
Konya Şeker'in Yaptığı Tesisle Konya'da Patates Üretimi 3 Kat Arttı
2019 Oscar Adayları Açıklandı!
Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var
Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi