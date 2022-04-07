TUNCELİ'DE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ AMELİYATLARI BAŞLADI - Son Dakika
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TUNCELİ'DE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ AMELİYATLARI BAŞLADI

07.04.2022 21:43

TUNCELİ'de ilk kez uygulanan 'Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi' yöntemiyle, 63 yaşındaki Ali Cengiz Uğuz'un böbreğindeki 5 santimlik kitle alındı.

TUNCELİ'de ilk kez uygulanan 'Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi' yöntemiyle, 63 yaşındaki Ali Cengiz Uğuz'un böbreğindeki 5 santimlik kitle alındı.

Tunceli'de yaşayan Ali Cengiz Uğuz, idrarında kanama şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Üroloji Uzmanı Dr. Müslüm Özer tarafından kontrol edilen Uğuz'un, sağ böbreğinde 5 santim kitle olduğu saptandı. Diyaliz hastası olan Uğur'un böbreğindeki kitle kentte ilk kez gerçekleştirilen 'Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi' yöntemiyle alındı. Üroloji Uzmanı Dr. Müslüm Özer, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdullah Boğa, Kalp Damar Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Mehmet Şengör ve Üroloji Uzmanı Bekir Türkay'ın yürüttüğü operasyon yaklaşık 1,5 saat sürdü.

'TUNCELİ'DE İLK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR'

Başarılı geçen operasyonun detayları hakkında bilgi veren Dr. Müslüm Özer, "Şiddetli yan ağrısı ve idrarda kanama şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın sağ böbreğinde oluşan kitle nedeniyle operasyona karar verdik. Zorlu bir operasyondu. Hastamız kronik böbrek yetmezliğine bağlı diyaliz tedavisi gören ve aynı zamanda yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı bulunan bir hastamızdı. Ekip arkadaşlarımızla çok şükür başarılı bir operasyon yaptık. Hastamızı taburcu ettik. Bu operasyon aynı zamanda Tunceli Devlet Hastanesi'nde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bundan sonra da bu operasyonları hastanemizde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Hasta Ali Cengiz Uğuz ise doktorlara minnettar olduğunu söyledi.

TUNCELİ'DE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ AMELİYATLARI BAŞLADI
TUNCELİ'DE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ AMELİYATLARI BAŞLADI
TUNCELİ'DE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ AMELİYATLARI BAŞLADI

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Devlet Hastanesi, ali cengiz, Tunceli, Müslüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ'DE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ AMELİYATLARI BAŞLADI - Son Dakika


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