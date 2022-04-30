Tunceli'de lekeli Türk semenderi görüntülendi - Son Dakika
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Tunceli'de lekeli Türk semenderi görüntülendi

30.04.2022 10:56

Tunceli'de lekeli Türk semenderi görüntülendi Tunceli'de koruma altında bulunan lekeli Türk semenderi görüntülendi.

Tunceli'de lekeli Türk semenderi görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan lekeli Türk semenderi görüntülendi.

Tunceli'de genellikle orman açıkları, su kenarları ve taşlık alanlarda rastlanan Lekeli Semender Salamandra infraimmaculata Hasan Coşkun isimli vatandaş tarafından görüntülendi. Suriye, Lübnan, İsrail, Irak, İran ve ülkemizde yaşayan semenderin 3 alt türü de bulunuyor. Türk Semenderi olarak da bilinen Salamandra infraimmaculata'nın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.

Tunceli'de lekeli Türk semenderi görüntülendi
Tunceli'de lekeli Türk semenderi görüntülendi
Tunceli'de lekeli Türk semenderi görüntülendi
Tunceli'de lekeli Türk semenderi görüntülendi

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Hasan Coşkun, Tunceli, Türk, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de lekeli Türk semenderi görüntülendi - Son Dakika


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