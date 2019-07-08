Son Dakika Haberleri: Tunceli'de "leopar" görüntülendiği iddiası
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Tunceli'de "leopar" görüntülendiği iddiası

1 saat önce

Tunceli'de bir taksici tarafından cep telefonu ile görüntülenen ve "leopar" olarak da bilinen pars olduğu iddia edilen hayvanın tespiti için Tunceli Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Tunceli'de
Tunceli'de bir taksici tarafından cep telefonu ile görüntülenen ve "leopar" olarak da bilinen pars olduğu iddia edilen hayvanın tespiti için Tunceli Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, kentte geçen hafta bir köye yolcu bırakan taksici, dönüş yolunda ormanlık alanda hareket eden bir hayvanı cep telefonu ile görüntüledi.
Bu görüntülerin basın kuruluşlarınca yayımlanması üzerine söz konusu bölgede kedigiller ailesinden olan parsın yaşayıp yaşamadığının belirlenmesi amacıyla Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.
Görevliler, bu çerçevede kent genelinde yaban hayvanlarına yönelik belirlenen noktalarda bir süredir teknolojik aletlerle yaptıkları izleme ve gözleme çalışmalarını genişletti.
Taksicinin görüntüleri çektiği alanı da izlemeye alan görevliler, bu çalışmaları yıl sonuna kadar sürdürecek.
Çalışmalar sonucu vaşak ya da gövde ile kuyruk yapısı dikkate alınarak genç bir pars olabileceği değerlendirilen hayvanın türünün belirlenmesine ve yörede parsın yaşayıp yaşamadığının saptanmasına çalışılacak.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:44 Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Kültür Sanat
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