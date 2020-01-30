Tunceli'de lise son sınıf öğrencisine gezi imkanı - Son Dakika
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Tunceli'de lise son sınıf öğrencisine gezi imkanı

6 saat önce

Tunceli'de tüm lise son sınıf öğrencileri Vali Tuncay Sonel tarafından üniversiteleri tanımları ve gelecek planı yapabilmelerini sağlamak amacıyla 3 günlük geziye gönderilecek.

Tunceli'de lise son sınıf öğrencisine gezi imkanı, System.String[]

Tunceli'de tüm lise son sınıf öğrencileri Vali Tuncay Sonel tarafından üniversiteleri tanımları ve gelecek planı yapabilmelerini sağlamak amacıyla 3 günlük geziye gönderilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Sonel'in, öğrencilerin moral ve motivasyon açısından destek vermek, gezerken öğrenmelerini sağlamak, üniversiteleri tanımları ve gelecek planları yapmalarına yol gösterici olması için lise son sınıfta okuyan 600 öğrenciyi uçakla 3 günlük geziye göndereceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Valin Sonel, son iki yılda kentteki 2 bin 119 öğrenciyi İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illere gezi için gönderdiklerini belirterek, Şunları kaydetti:

"Bu yıl da lise son sınıfta okuyan 600 öğrencimizi uçaklarla İstanbul'a, üç günlük üniversite gezilerine göndereceğiz. Böylece son 3 yılda 2 bin 719 öğrencimiz uçağa binmiş olacak. 5-27 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan seyahatlerle öğrencilerimiz 60 kişilik kafileler halinde İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitelerini gezmek üzere uçaklarla İstanbul'a gönderilecek ve 5 yıldızlı otellerde konaklamaları sağlanacak. Ayrıca İstanbul'da boğaz turu yapmaları da planlanan öğrencilerimiz İstanbul'un muhteşem güzelliklerini de görmüş olacaklar.

Üniversite ortamında yerinde bilgiler edinecek olan öğrencilerimizin motivasyonlarının artacağına ve hayallerine giden yolda daha sağlam adımlarla yürüyeceklerine inanıyoruz."

Sonel, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, THY Genel Müdürü Bilal Eksi'ye, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'a, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Özkan'a, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'ya ve hayırseverlere teşekkür etti.

İstanbul, Tunceli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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