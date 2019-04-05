Tunceli'de Maçoğlu, Mazbatasını Aldı (2)

GÖREVE BAŞLADITunceli'de belediye başkanlığına seçilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, sabah saatlerinde İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alıp, belediyeye geçti.

GÖREVE BAŞLADI



Tunceli'de belediye başkanlığına seçilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, sabah saatlerinde İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alıp, belediyeye geçti. Maçoğlu, öğle saatlerinde geldiği belediyede, görevi Muhasebe Müdürü Metin Duymaz'dan devraldı.



Başkanlık makamına elinde papatyayla oturan Maçoğlu, hesapların tamamını uzmanlara inceletip, çıkacak tabloyu belediye binasının önüne asacaklarını kaydederek, "Hiç kimse kuşku duymasın. Biz yapılan doğru işi de yanlış işi de eksiği de fazlayı da halkımızın önüne koyacağız. Biz halk ile birlikte belediyeyi yöneteceğiz" diye konuştu.



Başkan Maçoğlu, ardından belediye önündeki kalabalığa seslenerek teşekkür etti, davul zurna eşliğinde bir süre onlarla birlikte halay çekti.

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