Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Ovacık ilçesi kırsalında jandarma personeli Celil Mutlu'nun şehit olduğu, 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında 6 teröristin daha etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle 1'i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi" denildi.
Teröristlerin kimliklerinin belirlendiği aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Etkisiz hale getirilen teröristlerden 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. Operasyon esnasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Kahraman Jandarma personelimiz Celil Mutlu'nun katilleri etkisiz hale getirilerek, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı."
Kaynak: DHA
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