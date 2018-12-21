Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Mağarada Sıkıştırılan Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Tunceli'de Mağarada Sıkıştırılan Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

1 saat önce

Tunceli'de bir mağarada sıkıştırılan ve sağ yakalanmaları için ikna edilmeye çalışılan teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli'de Mağarada Sıkıştırılan Teröristler Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
Tunceli'de bir mağarada sıkıştırılan ve sağ yakalanmaları için ikna edilmeye çalışılan teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 13 Aralık 2018'de başlatılan operasyonun, 9 gündür devam ettiği belirtildi.

Operasyonda, bir mağara içerisinde teröristler bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlere yapılan tüm 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya gerçekleştirilen karadan ve havadan operasyonla mağarada bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:40 Kaynak: AA

Jandarma, Ovacık, Tunceli, Güncel
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