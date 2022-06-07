Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
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Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

07.06.2022 09:33

Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, arkadaşları ile birlikte mantar topladığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düşen şahıs, 3,5 saatlik çalışma sonucu kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, arkadaşları ile birlikte mantar topladığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düşen şahıs, 3,5 saatlik çalışma sonucu kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre Pülümür ilçesi Sürmüş Dağı'na mantar toplamak için çıkan 3 kişiden Almanya'dan gelen Metin Karahan isimli vatandaş kayalıktan düşüp bacağını kırdı. Olay yerine AFAD, UMKE, MUDAK ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz vatandaş, 3,5 saatlik çalışma sonucu 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika

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