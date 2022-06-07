Edinilen bilgilere göre Pülümür ilçesi Sürmüş Dağı'na mantar toplamak için çıkan 3 kişiden Almanya 'dan gelen Metin Karahan isimli vatandaş kayalıktan düşüp bacağını kırdı. Olay yerine AFAD , UMKE, MUDAK ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz vatandaş, 3,5 saatlik çalışma sonucu 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mantar toplarken kayalıklardan düşen şahıs 3,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika

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