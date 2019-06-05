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Tunceli'de Mehmetçiğe duygulandıran bayram sürprizi

31 dakika önce

Tunceli'de Mehmetçiğe bayram ziyareti gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, Afyonkarahisarlı askeri telefonda ailesiyle görüştürünce duygusal anlar yaşandı.

Tunceli'de Mehmetçiğe duygulandıran bayram sürprizi, System.String[]
Tunceli'de Mehmetçiğe bayram ziyareti gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, Afyonkarahisarlı askeri telefonda ailesiyle görüştürünce duygusal anlar yaşandı.

Ramazan Bayramı nedeniyle Vali Tuncay Sonel, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'le birlikte Başakçı,Dallıbahçe, Dereova Jandarma Karakolu ve Mertaltepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulelerinde görev yapan Jandarma Özel Hareket timleri ile Mehmetçiği ziyaret etti. Ziyarette Mehmetçiğin tek tek bayramını kutlayan Vali Sonel, 10 aylık bebeği olan ve vatani görevini karakolda yapan nöbet başındaki asker Kadir Ketenci'ye de duygulandıran sürpriz yaptı. Ketenci'nin Afyonkarahisar'da yaşayan ailesini arayan Sonel, askerin hem ailesiyle bayramlaşmasını hem de Doğan ismini verdiği bebeğini görmesini sağladı. Görüntülü olarak ailesiyle görüşen Ketenci, duygulu anlar yaşadı.

Heyet daha sonra diğer birlikleri de ziyaret edip görev başındaki askerlerin de bayramını kutladı. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
Afyon, Tunceli, Güncel
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