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Tunceli'de Mehmetçiğe duygulandıran bayram sürprizi

4 dakika önce

Tunceli'de Mehmetçiğe duygulandıran bayram sürprizi Vali Tuncay Sonel, Vatani görevini yapan Afyonkarahisarlı askerin ailesini görüntülü arayarak hem ailesiyle bayramlaşmasını hem de 10 aylık bebeğini görmesini sağladıTUNCELİ - Tunceli'de görev yapan Mehmetçiğe bayram ziyareti gerçekleştiren...

Tunceli'de Mehmetçiğe duygulandıran bayram sürprizi, System.String[]
Tunceli'de Mehmetçiğe duygulandıran bayram sürprizi
Vali Tuncay Sonel, Vatani görevini yapan Afyonkarahisarlı askerin ailesini görüntülü arayarak hem ailesiyle bayramlaşmasını hem de 10 aylık bebeğini görmesini sağladı
TUNCELİ - Tunceli'de görev yapan Mehmetçiğe bayram ziyareti gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, vatani görevini yapan Afyonkarahisarlı askere sürpriz yaparak telefonda ailesi ve 10 aylık bebeğini görmesini sağlayarak duygulandıran bir görüşmeye vesile oldu.
Ramazan Bayramı nedeniyle Vali Tuncay Sonel, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'le birlikte Başakçı,Dallıbahçe, Dereova Jandarma Karakolu ve Mertaltepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulelerinde görev yapan Jandarma Özel Hareket timleri ile Mehmetçiği ziyaret etti.Ziyarette Mehmetçiğin tek tek bayramını kutlayan Vali Sonel, 10 aylık bebeği olan ve vatani görevini karakolda yapan nöbet başındaki asker Kadir Ketenci'ye de duygulandıran sürpriz yaptı.Ketenci'nin Afyonkarahisar'da yaşayan ailesini arayan Sonel, askerin hem ailesiyle bayramlaşmasını, hemde Doğan ismini verdiği bebeğini görmesini sağladı.Görüntülü olarak ailesiyle görüşen Ketenci, duygulu anlar yaşadı.
Heyet daha sonra diğer birlikleri de ziyaret edip görev başındaki askerlerin de bayramını kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
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