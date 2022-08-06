EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3 KADIN, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika
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EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3 KADIN, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

06.08.2022 16:56

TUNCELİ'de metal aletlerle kapıların dillerini düşürüp girdikleri evlerden değerli eşyaları çalan 3 kadın, kamera görüntülerinden tespit edilip başka bir daireden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

TUNCELİ'de metal aletlerle kapıların dillerini düşürüp girdikleri evlerden değerli eşyaları çalan 3 kadın, kamera görüntülerinden tespit edilip başka bir daireden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Çok sayıda suça karıştıkları belirlenen şüpheliler tutuklandı.

Kentte, evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Çalışmalar sürerken Moğultay Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine kapı dilini düşürüp giren şüphelilerin hırsızlık yaptığı belirlendi. Ekiplerin, saatler süren güvenlik kamerası taramalarında şüphelilerin 3 kadın olduğu, il dışından kente gelip, günübirlik hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Polis ekipleri 3 şüpheliyi, başka daireden hırsızlık yaparken suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3 KADIN, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3 KADIN, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika
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