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Tunceli'de miniklerden çöp toplama etkinliği

1 saat önce

Tunceli'de miniklerden çöp toplama etkinliğiTUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapanların bölgede bıraktığı çöpler, minikler tarafından toplandı.

Tunceli'de miniklerden çöp toplama etkinliği

TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapanların bölgede bıraktığı çöpler, minikler tarafından toplandı.

Munzur Vadisi Milli Parkı'na gelen ziyaretçilerin çevrede bıraktığı çöpler, Tunceli'de özel bir kreşin öğrencileri tarafından toplandı. Yaşları 3 ila 5 yaş arasında değişen 18 çocuk, eğitmenleriyle beraber 2 saat süreyle çöp toplayarak, çevre kirliliğine dikkat çekti. Miniklere sosyal sorumluluk projeleri sayesinde çevre bilinci kazandırmayı amaçladıklarını belirten kreş yetkilisi Sevcan Arslan, Kreş olarak, 3 ila 5 yaş arası minik öğrencilerimizi sosyal sorumluluk projesi kapsamında doğaya çıkardık ve onlara çevre bilincini vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı bu yaşta çevre bilincini aşılamak için buraya getirdik ve gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir çevre bırakmak için bu tür sosyal sorumluluk projelerini yıl içinde belli zamanlarda tekrarlayacağız. Munzur Vadisi Milli Parkı, piknikçiler tarafından çok kirletilmiş. Biz çocuklarımızla birlikte bu bölgedeki çöpleri temizledik. Bu çalışmalarımız devam edecek. Tek amacımız gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve bu bilinci çocuklarımıza verebilmek diye konuştu.

Munzur Vadisi, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:55 Kaynak: DHA
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